Damit schockierte HelloFresh die Aktionäre zum zweiten Mal nach der Gewinnwarnung im Herbst: Die Aktie brach am Freitag um bis zu 48 Prozent auf 6,13 Euro ein, den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren. HelloFresh, vor eineinhalb Jahren noch im deutschen Leitindex Dax gelistet, ist damit an der Börse noch 1,1 Milliarden Euro wert, 900 Millionen weniger als am Donnerstag.