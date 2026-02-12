Die Umsätze fielen 2025 im Jahresvergleich um 11,8 Prozent auf 6,76 Milliarden Euro. Der währungsbereinigte Umsatzrückgang lag bei 9,0 Prozent, wie der Konzern HelloFresh am Donnerstag weiter mitteilte. Das bereinigte operative Konzernergebnis (Ebitda) stieg indessen um sechs Prozent auf 423 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr, währungsbereinigt war das ein Anstieg um rund 14 Prozent. Dies lag damit im Rahmen der vom Unternehmen ausgegebenen Prognosespanne sowie im Rahmen der durchschnittlichen Markterwartungen.