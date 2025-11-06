Das Analysehaus Grizzly Research hatte einen kritischen Bericht zu HelloFresh veröffentlicht und zugleich mitgeteilt, Hellofresh-Aktien leer zu verkaufen. Die Attacke setzte den Papieren zu: Sie brachen zeitweise um 15 Prozent ein. Mit 5,35 Euro notierten sie so niedrig wie zuletzt vor mehr als einem Jahr. Bis zum frühen Nachmittag grenzten die Aktien ihre Verluste ein und lagen noch 4,7 Prozent im Minus.