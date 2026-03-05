Höhere Schaden-Kosten-Quote

Mit dem versicherungstechnischen Ergebnis von 43 Millionen zeigte sich Helsana zufrieden. Insgesamt resultierte für die Gruppe aber eine um 1,2 Prozentpunkte verschlechterte Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) von 99,5 Prozent. Eine Combined Ratio von unter 100 Prozent bedeutet, dass die Ausgaben der Gruppe im Versicherungsgeschäft geringer ausgefallen sind als die Prämieneinnahmen.