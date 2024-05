Diesen Entscheid habe Szucs an der (heutigen) Generalversammlung 2024 bekanntgegeben, heisst es in einer Mitteilung. Der Schritt erfolge ein Jahr vor dem Erreichen der statutarischen Amtszeitbeschränkung und nach einer fünfzehnjährigen Amtszeit, in der er die «strategische Ausrichtung des Unternehmens entscheidend geprägt» habe.