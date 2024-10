Die Bilanz der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG werde von AM Best als sehr stark eingestuft, teilte der Versicherer am Freitag mit. Die Einstufung basiere unter anderem auf der exzellenten Kapitalisierung, einem starken Kapitalmanagement, einer umsichtigen Reservierungsstrategie und einem ausgewogenen Anlageportfolio. Darüber hinaus bewertet AM Best die finanzielle Flexibilität der Helvetia mit «ausgezeichnet» und hebt das «starke operative Ergebnis, das gut diversifizierte Geschäftsprofil und das adäquate Risikomanagement» der Helvetia hervor.