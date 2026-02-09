Die Anlagegruppe wurde in Zusammenarbeit mit Mercer als Portfoliomanager entwickelt. Die neue Anlagegruppe in US-Dollar richte sich speziell an Schweizer Vorsorgeeinrichtungen und biete ihnen einen einfachen Zugang zu global diversifizierten Infrastrukturinvestitionen, teilte die Helvetia Anlagestiftung am Montag mit. Dabei setze Mercer die Infrastrukturinvestitionen für die Helvetia Anlagestiftung um. Die Infrastruktur-Anlagegruppe sei als Evergreen-Struktur konzipiert und habe keine fixe Laufzeit. Es gebe periodische Rücknahmemöglichkeiten.
Die zur Lancierung eingegangenen Zeichnungen würden in den kommenden Monaten in den Aufbau eines breit diversifizierten Infrastruktur-Portfolios über verschiedene Regionen, Strategien und Sektoren, darunter digitale Infrastruktur, Abfall- und Wasserwirtschaft, Transport, Energiewende und soziale Infrastruktur investiert.
(AWP)