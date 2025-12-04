Weiterhin offen ist aber noch, wie viele Stellen konkret von der Fusion betroffen sind. Der Versicherer werde künftig weltweit 22'000 Angestellte beschäftigten, davon ein Drittel in der Schweiz, sagte Jara. Hierzulande gebe es - vor allem an den beiden Hauptsitzen - die meisten Überschneidungen.