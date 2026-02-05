Die neue Marke werde im Laufe des Jahres schrittweise in allen Märkten eingeführt, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Dabei gibt es auch finanzielle Aspekte, da die Wortmarke «Baloise» aktiviert und über die Zeit amortisiert wird. Daraus resultiere für 2026 ein vorgezogener Amortisierungsaufwand (nach IFRS) von insgesamt 1,0 bis 1,1 Milliarden Franken nach Steuern, was rund zwei Drittel der Gesamtsumme des Aufwandes entspreche.