Die Helvetia Baloise ist operativ sehr gut unterwegs und macht bei der Fusion schneller Fortschritte als geplant, kommentierte LUKB-Analyst Daniel Bosshard. Die zweite Jahreshälfte werde aber durch den verheerenden Hagelschaden in der Schweiz im August mit 120 bis 140 Millionen, vor Steuern nach Rückversicherung, belastet. «Grossschäden gehören zum Geschäftsmodell einer Versicherung und kommen unerwartet. Das ändert aber nichts daran, dass Helvetia Baloise operativ einen sehr guten Job macht und aus der Fusion zusätzliches Potenzial schöpfen wird», erklärte der LUKB-Analyst.