Helvetia berate die Kundinnen und Kunden entlang ihrer gesamten Vermögenssituation «umfassend aus einer Hand», wird Martin Jara, CEO von Helvetia in der Schweiz in der Mitteilung zitiert. Der fusionierte Versicherer verfügt insgesamt über 43 Generalagenturen, rund 150 Standorten und 1700 Beraterinnen und Beratern in allen Regionen der Schweiz. Damit sei jeder dritte Haushalt bei Helvetia versichert oder nutze Vorsorgedienstleistungen.