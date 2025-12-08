Im Heimmarkt zähle man über zwei Millionen Kundinnen und Kunden und verfüge über einen Marktanteil von rund 20 Prozent, teilte die Gruppe am Montag im Zuge der am Freitag abgeschlossenen Fusion mit. Der Zusammenschluss unter Gleichen eröffne der Gruppe Chancen, nachhaltig zu wachsen und eine führende Position im Schweizer Versicherungsmarkt einzunehmen, hiess es weiter. Die Basis dazu liege im dichten Agenturnetz mit insgesamt 150 Standorten sowie den über 1700 Beratern.