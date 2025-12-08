Im Heimmarkt zähle man über zwei Millionen Kundinnen und Kunden und verfüge über einen Marktanteil von rund 20 Prozent, teilte die Gruppe am Montag im Zuge der am Freitag abgeschlossenen Fusion mit. Der Zusammenschluss unter Gleichen eröffne der Gruppe Chancen, nachhaltig zu wachsen und eine führende Position im Schweizer Versicherungsmarkt einzunehmen, hiess es weiter. Die Basis dazu liege im dichten Agenturnetz mit insgesamt 150 Standorten sowie den über 1700 Beratern.
Geleitet wird das Schweizer Geschäft von Martin Jara, der davor bei Helvetia das Geschäft am Heimmarkt geführt hat. Weiter sitzen von Helvetia Simon Weiner als Leiter Vertriebsverbund & Marktbearbeitung, Finanzchef Matthias Trunz, Technologiechefin Sandra Hürlimann, HR-Leiterin Hamiyet Dogan und Karin Schreiber als Risiko-Chefin in der Schweizer Geschäftsleitung. Schreiber ist auch auf Gruppenebene für die Risikokontrolle zuständig und führt die Aufgabe in der Schweiz-Einheit ad-interim aus.
Von der Baloise nehmen derweil Andrea Kleiner als Leiterin Nicht-Leben, Patric Olivier Zbinden als Leiter Vorsorge, Mathias Zingg als Leiter Partner & Alternative Distributionskanäle, Clemens Markstein als Leiter Kundenleistungen & Integration Schweiz und Thomas Schöb als CEO der Baloise Bank in der Geschäftsleitung der Helvetia Baloise Schweiz Einsitz.
Derweil ist es auch zu Abgängen gekommen: So sind Adrian Kollegger (Nicht-Leben Schweiz, Helvetia), Hedwig Ulmer-Busenhart (Vorsorge Schweiz, Helvetia), Urs Bienz (Leiter Finanzen, Risiko & IT Schweiz, Baloise), Yannick Hasler (Leiter Privatkunden Schweiz, Baloise), Jan Kundert (Kunden & Marktmanagement Schweiz, Helvetia), Ralph Jeitziner (Vertrieb Schweiz, Helvetia) nicht mehr Teil der neuen Gesellschaft.
(AWP)