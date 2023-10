Breit angelegte Wachstumsstrategie

Was das Wachstum und die Diversifikation anbelangt, so verfolge sein Konzern eine breit angelegte Wachstumsstrategie, die auf organischem Wachstum und gezielten Übernahmen basiere. Das Unternehmen plant also, seine Position in Ländern wie Frankreich, Deutschland, Österreich und Italien zu stärken. Dabei solle eine starke Präsenz in den Bereichen Sachversicherungen und Lebensversicherungen geschaffen werden, so der VRP.