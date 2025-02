Zielt das interne Wachstum auch darauf ab, neue geografische Märkte zu erschliessen?

Im Retail-Geschäft möchten wir in den Märkten wachsen, in denen wir heute tätig sind. Da gibt es in allen Märkten noch Potenzial. Im Global-Specialty-Geschäft sind wir hingegen flexibel. Dieses Geschäft betreiben wir global und sind, was Geographien betrifft, nicht so festgelegt.