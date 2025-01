Helvetia will in den kommenden Wochen unverbindliche Angebote für die Sparte einholen und haben bereits JPMorgan Chase engagiert, schreibt Bloomberg. Der Deal könnte Helvetia 500 Millionen bis 600 Millionen Franken einbringen, hiess es. Der mögliche Verkauf befindet sich indessen in frühem Stadium. Die Beratungen sind den Angaben zufolge noch im Gange. Sprecher von Helvetia und JPMorgan lehnten Stellungnahmen ab.