Konkret sollen die beiden Endkundenplattformen Helvetia Immoworld und Moneypark zusammengeführt werden. Die Dienstleistungen würden aber weiterhin unter der Marke Moneypark sowohl in Moneypark Flagship Stores in Zürich, Lausanne und Genf als auch über Moneypark Shop-in-Shops in Generalagenturen von Helvetia erbracht, heisst es.