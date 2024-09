Die Valoren von Helvetia handeln am Mittwoch kurz nach Börsenstart knapp drei Prozent im Plus bei 140,60 Franken. Die Titel haben in diesem Jahr bereits um knapp 18 Prozent zugelegt und notieren damit in der Nähe des Allzeithochs von 148 Franken. Rechnet man die Dividendenrendite dazu ergibt sich für dieses Jahr eine Gesamtrendite von 24 Prozent. Dies vergleicht sich mit einer Performance des Swiss Performance Total Return Index von zehn Prozent.