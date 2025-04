Zur Frage, ob er mit einer Konkurrenzofferte für Baloise rechne, wollte sich von Planta nicht äussern. «Das können wir nicht kommentieren. Das ist ein wenig Kaffeesatzlesen, wenn ich das so offen sagen darf.» Medienberichten zufolge hatten Zurich, Allianz sowie die französische Axa geprüft, ob sie ein Angebot für Baloise oder Teile ihres Geschäfts abgeben würden, falls diese zum Verkauf stünden. Er könne sich kaum an eine Transaktion in der Versicherungsbranche erinnern, die so offensichtlich Wert schaffe wie die Kombination von Helvetia und Baloise, sagte Rupprecht. «Das ist natürlich eine sehr gute Voraussetzung, auch dafür, dass die Integration anschliessend gelingt. Insofern fällt es mir schwer, mir etwas anderes vorzustellen.»