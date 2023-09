In der Nichtlebensversicherung fiel das Ergebnis mit 215,9 Millionen Franken deutlich höher aus als die 71,4 Millionen im Jahr zuvor. Hier hätten sich nebst dem gut laufenden operativen Geschäft vor allem die Erfolge an den Finanzmärkten gezeigt. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich leicht um 1,2 Prozentpunkte auf 94,0 Prozent und verblieb damit knapp in der angestrebten Ziel-Bandbreite von 92 bis 94 Prozent.