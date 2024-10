Weiner ist laut Mitteilung schweizerisch-österreichischer Doppelbürger und verfügt über langjährige Erfahrung in der Versicherungsbranche. Er leitete während fünf Jahren die Vertriebsregion Mitte, wo er unter anderem für die Umsetzung der Vertriebsstrategie 2025 in der umsatzstärksten Region der Schweiz verantwortlich war. Zuvor war Weiner CEO der Orion Rechtsschutz Versicherung AG und in verschiedenen Vertriebsfunktionen bei Zurich Financial Services tätig.