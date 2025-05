Der Nettoertrag des Immobilienfonds erhöhte sich in dem per Ende März abgeschlossenen ersten Semester um 18 Prozent auf 13,5 Millionen Franken, wie die Fondsleiterin Helvetia Asset Management am Dienstag mitteilte. Der Anstieg sei vornehmlich auf den Einkauf in den laufenden Ertrag bei der Ausgabe von Anteilen sowie auf tiefere Mietzinsausfälle zurückzuführen, heisst es in der Mitteilung. Der Helvetia Swiss Property Fund hatte im März 2025 eine Kapitalerhöhung durchgeführt.