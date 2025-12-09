Immobilien zugekauft

Im Frühjahr hatte der Fonds eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 166 Millionen Franken abgeschlossen und mit den frischen Mitteln sieben Liegenschaften aus dem Bestand der Helvetia Versicherungen mit einem Wert von 252 Millionen übernommen. So hat sich der Marktwert des Gesamtportfolios auf 1,32 Milliarden erhöht. Dieses besteht zum Grossteil aus Wohnliegenschaften, die rund 80 Prozent zum Sollmietertrag beisteuern. Auch sei die Mietzinsausfallrate weiter auf 1,44 Prozent reduziert worden nach 2,06 Prozent im Vorjahr.