Der Onlineversicherer Smile zählt laut den Angaben in der Schweiz und zuletzt mit den Markteintritten in Österreich und in Spanien insgesamt über 195'000 Kundinnen und Kunden. Ein wichtiges Standbein im Angebot von Smile sind Angebote des Bereichs Nichtlebensversicherungen wie Auto-, Hausrats- oder Reiseversicherungen.