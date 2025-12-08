Spekulationen um Stellenabbau

Gemessen an der Mitarbeiterzahl dürfte die Gesellschaft aber an Grösse verlieren, denn es werden Stellen abgebaut. Wie umfangreich der Abbau sein wird, ist noch nicht bekannt. In den Medien reichen Spekulationen bis zu 2000 Jobs, die verloren gehen. Laut Aussagen aus dem Management stehen doppelt besetzte Stabsstellen im Fokus für den Abbau.