Folgerichtig trat Cevian-Vertreter Robert Schuchna an der Generalversammlung der Baloise vom Freitag gar nicht zur Wahl in den Verwaltungsrat an. Mit Schuchna im Steuerungsgremium wollte der aktivistische Investor seinen zahlreichen Forderungen an die Baloise-Führung Nachdruck verleihen. Nun zieht sich Cevian zurück.