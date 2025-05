Mit aktuell rund 22'750 versicherten Personen sowie einem Anlagevolumen von über 1,9 Milliarden Franken sei Perspectiva sehr gut aufgestellt, um ihren Erfolgskurs fortzusetzen, so die Baloise weiter. Derweil diene die Vollversicherung, die den Kunden einen Rundumschutz in Vorsorgefragen bietet, in dem von geopolitischen Spannungen geprägten Zeiten als sicherer Hafen, vor allem für KMU.