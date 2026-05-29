Die Zahl der aktiv respektive erwerbstätigen Versicherten stieg im BVG-Geschäft der Helvetia um 7 Prozent auf 240'693, wie es weiter hiess. In der teilautonomen Sammelstiftung BVG Invest allein stieg sie um ein Fünftel auf 18'800. Per 1. Januar 2026 kletterte die Versichertenzahl weiter auf über 20'000 bei einem Stiftungsvermögen von über 2 Milliarden Franken.