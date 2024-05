Generationenwechsel steht an

Derweil kommt es zu vier Abgängen aus der Konzernleitung. Roland Bentele, Leiter des Corporate Centers, und Markus Gemperle, CEO Europa, würden Ende des Jahres in den vorzeitigen Ruhestand gehen. Per 1. April 2025 ebenfalls vorzeitig in den Ruhestand treten wird Beat Müller, Leiter Group Actuary.