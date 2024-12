Nach den beiden Verkäufen umfasst das Portfolio des HSO Fund noch elf Liegenschaften mit einem Gesamtverkehrswert von rund 198 Millionen Franken, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Verkauft wurden das «Rüti Center» in Pratteln BL sowie eine Büroliegenschaft in Buchs ZH. Damit wird der Anteil der Büronutzung wie geplant reduziert.