Hendrik Krampe verfügt den Angaben zufolge über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Finanzmanagement schnell wachsender E-Commerce-Unternehmen. Seit 2014 war er demzufolge bei Amazon tätig, wo er in den letzten acht Jahren als Finanzdirektor das europaweite Marktplatz-Geschäft verantwortete. Zuvor war er von 2004 bis 2014 bei Ebay in Deutschland sowie den USA in verschiedenen Rollen beschäftigt.