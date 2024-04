Knobel kritisierte zudem die lange Auseinandersetzung in der Ampelkoalition um den Industriestrompreis. «Wir diskutieren nun schon seit zwei Jahren. Sie sehen doch, dass sich einige Unternehmen in der Zwischenzeit schon entschieden haben, bestimmte Produktionsprozesse zu verlagern», sagte er. «Ich hätte eher damit leben können, wenn man früher entschieden hätte, dass kein Industriestrompreis kommt. Aber so eine endlose Debatte war nicht gut.»