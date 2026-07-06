Die Aktie von Ems-Chemie fällt am Montagmorgen in einem leicht positiven Gesamtmarkt um 2 Prozent auf 684 Franken. Das ist der tiefste Stand seit über sechs Wochen.
Grund für den Rückgang ist eine Rating-Änderung. Analyst Eugen Perger von Research Partners hat die Anlageempfehlung für die Aktie auf «Halten» von zuvor «Kaufen» gesenkt. Das Kursziel wurde auf 775 Franken festgelegt, was noch immer einem Aufwärtspotenzial von 11 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.
Der Analyst trägt mit der Rating-Änderung dem erheblichen Anstieg der Aktie in diesem Jahr Rechnung. Ems-Chemie war an der Börse Anfang Dezember unter die Marke von 550 Franken gefallen und hat seither deutlich aufgeholt. Im Juni stieg der Titel zeitweise auf 713 Franken.
Ems-Chemie veröffentlicht am kommenden Freitag die Geschäftszahlen für das erste Semester 2026. Nach der Veröffentlichung der Erstquartalszahlen Anfang April kam die Aktie leicht unter Druck, da die Umsatzzahlen unter den durchschnittlichen Schätzungen lagen.
Gleichwohl wies das Unternehmen damals darauf hin, dass der Betriebsgewinn zum ersten Quartal über dem Vorjahreswert lag. Diese Aussage sei eigentlich höher zu werten als der tiefere Umsatz, schrieb die Zürcher Kantonalbank damals.
(cash)