Grund für den Rückgang ist eine Rating-Änderung. Analyst Eugen Perger von Research Partners hat die Anlageempfehlung für die Aktie auf «Halten» von zuvor «Kaufen» gesenkt. Das Kursziel wurde auf 775 Franken festgelegt, was noch immer einem Aufwärtspotenzial von 11 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.