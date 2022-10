Der Kursanstieg der Aktien von AMS Osram in dieser Woche wird am Freitag jäh gebremst. Die Titel fallen an der SIX bis 6,2 Prozent auf 6,17 Franken. Damit sind sie wieder in die Nähe des Rekordtiefs von 5,79 Franken gerückt. In diesem Jahr hat der Titel 62 Prozent eingebüsst.