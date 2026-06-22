Der Klimaspezialist Belimo erwischt einen schwachen Start in die neue Börsenwoche. Die Aktie fällt um 1,88 Prozent auf 937,50 Franken. Sie entfernt sich somit deutlich vom Zwischenhoch der vergangenen Woche bei 969,50 Franken sowie vom Allzeithoch, auf dem sie bei 975 Franken im Juli 2025 standen.
Grund für den Kursrückgang am Montag ist eine Herabstufung durch die US-Investmentbank Jefferies. Der zuständige Analyst nimmt das Rating auf «Hold» von «Buy» zurück, zugleich hebt er das Kursziel auf 1035 von 1013 Franken. Das neue - wie schon das alte - Preisziel entspricht einem neuen Rekordstand.
Der Jefferies-Experte zeigt denn auch eine durchaus freundliche Haltung: Insgesamt gefalle ihm die Geschichte, die das Unternehmen aus Hinwil schreibt, weiterhin, schreibt er in seiner Notiz vom Montagmorgen. Er sagt allerdings, dass Belimo sich seiner Spitzenbewertung nähere und das Interesse des Marktes angesichts der Zielbewertungen ausgeschöpft sei. Zudem normalisiere sich das Gewinnwachstum.
Die Valoren des Klimaspezialisten waren in der jüngeren Vergangenheit speziell aufgrund des Rechencenter-Booms gefragt. Belimo liefert Kühllösungen für die Datencenter. In diesem Geschäft sah der zuständige Analyst der US-Bank Morgan Stanley vor wenigen Tagen eine Goldgrube. Mehr als die Hälfte des Umsatzwachstums in den nächsten drei Jahren stamme aus dem Rechencenter-Bereich. Der Morgan-Stanley-Analyst stufte Belimo auf «Overweight» von «Equal Weight» hoch und erhöhte das Kursziel auf 1100 von 860 Franken. Das ist eine der optimistischsten Einschätzungen am Markt.
Unter den von Bloomberg erfassten Analysten überwiegen jene, die eine Kaufempfehlung für Belimo abgeben. Sieben «Buy»-Ratings stehen fünf «Hold»- und zwei «Sell»-Ratings gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 936 Franken, also bei der aktuellen Notierung sowie unter den Prognosen von Jefferies und Morgan Stanley.
Vorsichtige Anleger werden zwar an Belimo festhalten, doch fürs Erste abwarten. Neue Impulse können vom Halbjahresbericht ausgehen, der am 20. Juli veröffentlicht wird.