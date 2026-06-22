Die Valoren des Klimaspezialisten waren in der jüngeren Vergangenheit speziell aufgrund des Rechencenter-Booms gefragt. Belimo liefert Kühllösungen für die Datencenter. In diesem Geschäft sah der zuständige Analyst der US-Bank Morgan Stanley vor wenigen Tagen eine Goldgrube. Mehr als die Hälfte des Umsatzwachstums in den nächsten drei Jahren stamme aus dem Rechencenter-Bereich. Der Morgan-Stanley-Analyst stufte Belimo auf «Overweight» von «Equal Weight» hoch und erhöhte das Kursziel auf 1100 von 860 Franken. Das ist eine der optimistischsten Einschätzungen am Markt.