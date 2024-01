Morgan Stanley sieht nur begrenztes Potenzial für höhere Gewinne, da diese den Ursprung grösstenteils im Wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung und nicht in der Margenverbesserung hat. Die Analysten betrachten die Aktie als defensiv, da Zurich Insurance eine starke Cash Conversion und eine gute Kapitalposition aufweist. In einem sich verbessernden makroökonomischen Umfeld könne man erwarten, dass die Anleger zu einem risikofreudigeren Ansatz übergehen, was dazu führen könnte, dass der Titel eine Underperformance erzielt.