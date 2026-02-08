Traditionsblatt stampft seine Belegschaft ein

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass das fast 150 Jahre alte Traditionsblatt wegen wirtschaftlicher Einbussen heftige Sparmassnahmen einleitet. Etwa ein Drittel der Belegschaft wird Medienberichten zufolge entlassen, darunter rund 300 Journalisten. Betroffen sind demnach unter anderem die Sportredaktion, das Literaturressort und die Auslandsberichterstattung. In der Belegschaft und in der Branche allgemein stiess das auf viel Empörung und Kritik.