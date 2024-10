Zudem koppelt sich Hermes damit wieder von der Konkurrenz ab, die vor allem wegen der Schwäche in China nicht mehr so stark gewachsen ist. Dies spiegelt sich auch im Aktienkurs wider. Zwar musste Hermes nach dem Rekordhoch im Frühjahr etwas Federn lassen, aber bei weitem nicht so stark wie etwa die Rivalen LVMH oder Kering .