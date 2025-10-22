Die Luxusbranche kämpft seit zwei Jahren mit einer mauen Nachfrage, insbesondere im Schlüsselmarkt China, der von einer Immobilienkrise betroffen ist, sowie in den USA angesichts von Handelskonflikten. Hermes hat dem Abschwung jedoch besser standgehalten als viele Konkurrenten. Das Unternehmen hält die Produktion seiner oft mehrere tausend Euro teuren Handtaschen bewusst knapp, was zu langen Wartezeiten führen kann.