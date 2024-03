Ist es aus Anlegersicht nicht extrem riskant, eine Flasche zu kaufen, die korkt?

Grundsätzlich schon, aber wenn ich nicht am Ende der Kette stehe und den Wein als Anlage sehe, statt ihn aufzumachen, ist es eigentlich unwichtig. Das viel grössere Problem sind Fälschungen. In China kursieren teilweise mehr Flaschen eines Weins, als jemals produziert wurden. Bei Auktionen gibt es Prämien, wenn die Herkunft sicher ist, etwa wenn die Weine noch in Originalkisten lagern oder direkt vom Produzenten oder angesehenen Restaurants stammen. NFTs und Blockchain werden in Zukunft wichtiger.