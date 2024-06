Die Aurus-Limousine soll Russland als Zeichen einer autarken Produktion von Luxus-Autos dienen. Sie wurde vom staatlichen Nami-Institut in Zusammenarbeit mit dem russischen Auto-Hersteller Sollers entwickelt, der aber seinen Anteil an Aurus verkauft hatte. Das Unternehmen will seine Produktion nun unter anderem durch die Nutzung einer ehemaligen Toyota-Fabrik ausbauen.