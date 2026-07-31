Auch bei börsengehandelten Indexfonds (ETF) mit Hebelwirkung, die an Samsung Electronics und SK Hynix gekoppelt sind und an der Börse in Korea notieren, verzeichnete das verwaltete Vermögen einen starken Rückgang – es sank bis Donnerstag auf 4,1 Milliarden Dollar, von mehr als 11 Milliarden Dollar am 25. Juni, wie aus Daten von Bloomberg Intelligence hervorgeht. Das lag am Kursrückgang der zugrunde liegenden Aktien. Auch die Zuflüsse in solche Fonds, die für starke Volatilität verantwortlich gemacht werden, haben sich in den vergangenen zwei Wochen ins Negative gedreht.