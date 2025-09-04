Der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) hat die Nachfrage nach den für KI optimierten Servern von HPE angekurbelt, die mit Prozessoren von Nvidia ausgestattet sind. Der Umsatz mit Servern stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar. Das Netzwerkgeschäft, das von der im Juli abgeschlossenen Übernahme von Juniper für 14 Milliarden Dollar profitiert, wuchs sogar um 54 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal stellt der Konzern einen Umsatz zwischen 9,7 und 10,1 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten hier mit 9,54 Milliarden Dollar gerechnet.