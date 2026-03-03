Beim Reingewinn resultierte alles in allem ein kräftiger Anstieg um 53,1 Prozent auf 115,1 Millionen Franken. Bereits Ende Januar hatte Hiag einen Gewinnsprung in dieser Grössenordnung angekündigt. Hier wirkten sich neben dem Verkaufserfolg auch Neubewertungseffekte stark aus. Diese summierten sich auf 51,4 Millionen, nach 26,0 Millionen im Vorjahr. Ohne Bewertungseffekte stieg der Reingewinn um 32,5 Prozent auf 68,7 Millionen.