Neubewertungseffekt mehr als verdoppelt

Der Neubewertungseffekt auf dem Gesamtportfolio lag bei 26,6 Millionen Franken und war damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Die Netto-Aufwertung des Entwicklungsportfolios trug dazu 17,2 Millionen bei und die Aufwertung des Bestandportfolios 9,4 Millionen. Insgesamt wurde das Portfolio von Hiag per Mitte Jahr mit 2,02 Milliarden Franken bewertet.