Für das Gesamtjahr 2026 zeigt sich Hiag zuversichtlich. Die Mieterträge sollen ohne Akquisitionen leicht steigen, auf vergleichbarer Basis wird ein Plus von rund 8 Prozent erwartet; die Leerstandsquote soll Ende Jahr bei etwa 3 Prozent liegen. Für Entwicklungsprojekte sind Investitionen von rund 120 Millionen Franken vorgesehen. Aus den Wohnungsverkäufen der zweiten «Chama»-Etappe erwartet Hiag 2026 einen Ergebnisbeitrag von rund 35 Millionen.