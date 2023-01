Tatsache ist, dass US-Finanzministerin Janet Yellen Ende letzter Woche warnte, dass die USA an diesem Donnerstag die Schuldenobergrenze erreichen werden. Das Finanzministerium werde gezwungen sein, "ausserordentliche Massnahmen" zu ergreifen, um einen Zahlungsausfall zu vermeiden. Diese würden reichen, um die Rechnungen weiter bis "Anfang Juni" zu bezahlen. Yellen hat ebenso einen Brief geschrieben, in dem sie den Kongress auffordert, die Schuldenobergrenze so schnell wie möglich anzuheben.