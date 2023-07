Mittelfristig dürften Hypotheken aber wieder teurer werden. Am Markt wird erwartet, dass die Schweizerischen Nationalbank (SNB) am 21. September die nächste Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte auf 2 Prozent bekannt gibt. "Saron-Hypothek würden dann nochmals teurer. Auch Festzinshypotheken dürften sich leicht verteuern, weil der Saron mit aktuell 1,70 Prozent nahe bei den Swapsätzen liegt", sagt Hypothekenexperte und Geschäftsführer von Oxifina, Giampiero Brundia, gegenüber cash.ch. Er rechne erst in zwei bis drei Jahren mit tieferen Hypothekarzinssätzen.