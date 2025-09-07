Wie gross sind die Ersparnisse über mehrere Jahre?

Der Wechselreport der AXA zeigt erstmals auch, um wie viel Schweizer Haushalte ihr Budget in den vergangenen drei Jahren effektiv entlasten konnten. Erwachsene, die im Herbst 2022, 2023 und 2024 ihre Krankenkassensituation konsequent optimiert haben, stehen heute durchschnittlich mit 1352 Franken mehr da. 19- bis 25-Jährige konnten 1093 Franken herausholen, eine vierköpfige Familie mit zwei minderjährigen Kindern sogar 3844 Franken im Schnitt.