Im eigenen Land ist es bekanntlich am schönsten. Das sagen sich auch viele Schweizer. 27,8 Prozent der Abfragen betreffen Destinationen in der Schweiz. Ferien vor der eigenen Haustüre sind deutlich beliebter als 2023: Im Vorjahr haben nur 22,6 Prozent nach Destinationen in der Schweiz gesucht. Ferien in Graubünden und im Tessin stehen dabei besonders hoch im Kurs.