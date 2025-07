Letztes Jahr noch das teuerste Ferienhaus der Schweiz, landet diese Immobilie 2025 nur noch auf Platz 7. Die Anzeige verspricht eine «schöne Aussicht auf den Luganersee und die umliegenden Berge». Hier kostet der Quadratmeter 36'136 Franken – bei einer Wohnfläche von 440 Quadratmetern. Bei insgesamt drei Stockwerken gibts Platz für elf Zimmer. Hinzu kommt eine riesige Terrasse – 400 Quadratmeter gross, mit beheiztem Infinity-Pool, Küche und Grill. Perfekt also für eine ausgelassene Party im Sommer. Und auch ein Gästeapartment und ein Bootshaus gibts inklusive. Das Grundstück ist 4637 Quadratmeter gross, hat einen kleinen Wald und einen Garten mit Olivenbäumen und Palmen, der Neugierigen die Sicht auf das Ferienhaus nimmt. «Privatsphäre ist garantiert», heisst es in der Anzeige. Wer den Trubel sucht, ist in zehn Fahrminuten bereits im Stadtzentrum von Lugano. Die Anzeige schliesst mit dem Satz: «Diese moderne Villa repräsentiert das Beste, was die heutige Technik zu bieten hat und garantiert Eleganz, Privatsphäre und Wohnkomfort.»

7. Toskanisches Anwesen in Lugano – 15,9 Millionen Franken